США не готовится к "большой войне" и главный сдерживающий фактор - крайне высокий уровень госдолга и дефицита бюджета.

В 2013-м году, когда отношение госдолга к ВВП составило в США 73%, бюджетное управление Конгресса сделало "страшный прогноз": если так все пойдет дальше, государственный долг Америки к 2038-му году может увеличиться до 100% валового продукта.

Об этом сообщил экономист Алексей Кущ в своем Телеграм-канале.

Эти прогнозы оказались крайне оптимистическими: уже к 2023-му году (в основном за счет пандемии), госдолг США вырос до 125% ВВП, а уровень дефицита федерального бюджета - до 6%.

"Если Америка сейчас войдет в формат Холодной войны 2.0. или Горячего мира 1.0., никто не будет в значительных объемах покупать ее долги: ни саудиты, ни китайцы. А с учетом состояния экономики это не смогут сделать даже Япония и Британия. Завершение нефтяного века и эпохи нефтедоллара, снизит приток в американские долги и со стороны нефтедобывающих стран", - прогнозирует экономист.

Поэтому только печатный станок и ФРС, а это инфляция, которую сейчас с трудом удалось победить, если удалось.

"О какой сумме идет речь? Как минимум о пяти триллионах долларов в течение трех лет. Решится ли ФРС на такое новое монетарное расширение (QE)? Вопрос риторический", - добавил Алексей Кущ.

Таким образом, говорит експерт, для включения США в реальное противостояние, например, с Китаем, не говоря уже о Глобальном острове, Америке нужен как минимум один политический цикл для системного оздоровления своего финансового баланса.

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