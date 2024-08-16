Стоимость золота взлетела до новых высот в этом году по нескольким причинам, включая длительный период высокой инфляции в сочетании с геополитической и экономической неопределенностью.

С учетом этих факторов инвесторы обратились к золоту, чтобы застраховаться от потерь в своих портфелях и защититься от возможных рыночных спадов.

Учитывая, что цена на золото значительно выше, чем в это же время в прошлом году, вы можете задаться вопросом, в какой тип золота лучше всего инвестировать сейчас .

По словам экспертов, вот несколько вариантов золота, которые вам, возможно, стоит рассмотреть, учитывая его высокую цену.

Эксперты говорят, что инвестиции в золотые слитки и монеты могут иметь смысл, когда цены высоки.

В конце концов, эти физические инвестиции в золото предлагают инвесторам многочисленные уникальные преимущества, такие как ликвидность , особенно в сегодняшнем экономическом климате — и спрос на физические золотые слитки, как правило, выше,когда цена растет.

Специалисты считают , что покупка акций золотого биржевого фонда (ETF) также может быть хорошим вариантом.

Эксперты также советуют избегать некоторых вариантов золота прямо сейчас, в том числе: Золотые украшения. Современные предметы коллекционирования и пробные монеты. Фьючерсы и опционы на золото.

Источник: cbsnews.

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