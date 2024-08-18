При президенте Джо Байдене, который в ходе своей предвыборной кампании обещал «больше не бурить», Америка добывает больше нефти, чем любая другая страна.

Во время своей предвыборной кампании в 2020 году Джо Байден дал смелое обещание в мэрии Нью-Гэмпшира, повторив его для пущей убедительности: «Больше никакого бурения на федеральных землях. Точка. Точка. Точка. Точка».

Четыре года спустя, похоже, Байден, возможно, переусердствовал с обещаниями.

Администрация Байдена теперь опередила администрацию Трампа в утверждении разрешений на бурение на государственных землях, и Соединенные Штаты добывают больше нефти, чем любая другая страна когда-либо.

Незапланированный бум ископаемого топлива отражает неприятную правду для Байдена и вице-президента Камалы Харрис : любому президенту трудно остановить поток добычи нефти в США, которая является ведущим фактором как экономики, так и изменения климата.

«Если бы вы показали человеку, прилетевшему с Марса, график добычи нефти и газа в США за последние 15 лет, он, вероятно, не смог бы определить, республиканец или демократ находился в Белом доме», — сказал Джейсон Бордофф, директор-основатель Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете.

Бурение нефтяных скважин продолжает оставаться ключевым вопросом в стремлении Дональда Трампа вернуть Белый дом. Трамп и его сторонники утверждают, что Байден и Харрис развязали «войну с энергией». Бывший президент пообещал «бурить, детка, бурить» и восстановить «энергетическое доминирование» Америки.

Обещание Байдена не проводить больше бурения «было ранней стратегической ошибкой, поскольку оно создало ожидания, которые не могли быть достигнуты ни юридически, ни политически», — сказал один бывший чиновник администрации, говоривший на условиях анонимности, чтобы быть откровенным.

«Я думаю, есть некоторые обнадеживающие признаки того, что, возможно, кампания Харрис извлекла уроки из этого опыта».

Источник: washingtonpost.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.