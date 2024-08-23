Примерно каждый четвертый грузовой контейнер, проходящий через Индию, загружается или выгружается на причалах, выступающих в Аравийское море к югу от Мумбаи.

Поток контейнеров за последние два десятилетия вырос примерно втрое, достигнув эквивалента 6,4 млн 20-футовых коробок в прошлом году. Однако по меркам крупнейших портов мира — многие из них находятся в Китае — это остается небольшой операцией.

Индия сейчас проводит агрессивную кампанию, чтобы наверстать упущенное, готовя планы по новым портам и расширяя существующие доки.

Будут ли эти проекты реализованы и как быстро они могут повлиять на результаты одного из самых грандиозных стремлений Индии: разрастание в полноценного промышленного и экспортного колосса.

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Эта тенденция усиливается, поскольку компании впитывают ожидание того, что торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира останутся неурегулированными, независимо от того, кто победит на президентских выборах в США в ноябре. Многие крупные бренды изучают фабрики в Индии.

«Мир не хочет полной зависимости от Китая», — сказал Унмеш Шарад Ваг, председатель Управления порта Джавахарлала Неру. «Определенно, лучшая альтернатива — Индия. Теперь люди переносят свою базу в Индию».

Источник: nytimes.

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