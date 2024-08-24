Пока всей стране хотят поднять налоги через рост ставки НДС до 24% с 20% (заплатит конечный потребитель товаров и услуг, то есть простой украинец), зернотрейдеры возмутились проектом налоговой по изменению для них порядка регистрации налоговых накладных.

Об этом сообщил экономист Алексей Кущ.

"В год государство тратит на возмещение НДС 140 млрд грн и большая часть идет на дотации экспорта сырья. Да, вы не ослышались. Государство с помощью возмещения НДС дотирует экспорт аграрного сырья", - сообщил Кущ.

По его словам, возмещение не нужно отменять, но при экспорте сырья льготную нулевую ставку НДС нужно постепенно поднять до базового уровня - для сырьевых товаров.

"Это не только сэкономит деньги государству, но и простимулирует переработку и изменение структуры экономики в сторону более сложной модели. Которая создаст больше рабочих мест и заплатит больше налогов", - добавил экономист.

Такое решение не ударит по фермерам, ведь большинство из них сейчас отрезаны от портов и/или железной дороги.

Зерно у них по внутренним ценам покупают зернотрейдеры.

Часто делают это либо за "нал", либо покупая зерно у плательщиков единого налога.

"Откуда же тогда у них право на налоговый кредит? Физическое зерно у них куплено за нал, а юридически - у фирм-скруток, которые продают доки на зерно и налоговый кредит впридачу".

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