Цены на нефть снизились до двухнедельного минимума на фоне уменьшения угрозы поставок на Ближнем Востоке после прогресса в переговорах по прекращению огня в Газе.

Кроме того, ухудшение экономических показателей в Китае повлияло на глобальный спрос на топливо.

Цены на нефть снизились примерно на 1% до двухнедельного минимума во вторник из-за уменьшения обеспокоенности поставками на Ближнем Востоке после того, как Израиль согласился на предложение по урегулированию конфликта, который задерживал соглашение о прекращении огня в Газе.

Кроме того, экономическая слабость в Китае негативно повлияла на спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​октябре снизились на 46 центов, или на 0,6%, до 77,20 долларов за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​сентябре снизились на 33 цента, или на 0,4%, до 74,04 долларов за баррель в последний день предыдущего месяца.

Более активно торгуемые октябрьские фьючерсы на нефть WTI потеряли 49 центов до 73,17 доллара за баррель.

Эксперты из Goldman Sachs прогнозируют значительное снижение цен на нефть марки Brent из-за слабого спроса в Китае и риска для ВВП этой страны.

Прогнозируется возможное снижение цен на нефть Brent на 12% от текущих уровней, если спрос в Китае останется на нынешнем уровне до 68 долларов за баррель до конца 2025 года.

Нефть Brent потеряла более 6% своей стоимости с середины августа 2024 года из-за фиксации отрицательной динамики на рынке.

Источник: reuters.

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