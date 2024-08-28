Федеральный резерв, наконец, похоже, думает, что он обуздал высокую инфляцию последних трех лет.

Так почему же два кандидата в президенты США угрожают снова ее развязать?

Ни республиканец Дональд Трамп, ни демократ Камала Харрис открыто не призывают к более высокой инфляции, само собой разумеется.

Но каждый из них предлагает масштабную политику, которая будет инфляционной.

«Политика Трампа в области торговли, тарифов, налогов и иммиграции может усилить инфляционные опасения», — написали аналитики инвестиционной компании Raymond James в недавней исследовательской записке.

Что касается планов Харрис, «исторически субсидии на жилье и ценовые ограничения создавали непреднамеренные последствия и усугубляли инфляционные опасения».

Каждая из этих политик призвана завоевать блок избирателей, апеллируя к конкретным проблемам. О чем кандидаты не говорят избирателям, так это о том, что эти планы могут иметь некоторые неприятные побочные эффекты, если они когда-либо будут полностью реализованы.

Трамп, например, хочет ударить по всему импорту из Китая новым 60% тарифом, а по большинству других импортных товаров — 20%.

Идея Трампа заключается в том, чтобы сделать иностранные товары более дорогими, чтобы отечественные производители стали более конкурентоспособными по цене и продавали больше товаров, произведенных в Америке.

Но этот налог на товары будет означать повышение цен, которое в основном понесут американские потребители. По данным Института международной экономики Петерсона , дополнительные расходы составят около 2600 долларов в год для типичной семьи.

Эти 2600 долларов в год будут намного больше, чем инфляция на продукты питания обошлась покупателям за последние три года.

Источник: finance.yahoo.

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