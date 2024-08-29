Германия начинает дистанцироваться от Китая, однако автомобильная промышленность не проявляет особого энтузиазма.

Германия постепенно становится менее одержимой Китаем.

Спустя год после того, как канцлер Олаф Шольц присоединился к призыву G7 снизить риски, связанные с Китаем, Берлин постепенно реагирует на вызовы, исходящие от Пекина.

От выражения в основном риторического несогласия с общеевропейскими тарифами на китайские электромобили до арестов немецких граждан по подозрению в шпионаже в пользу китайского государства.

Германия пытается послать Пекину политический сигнал: расцвет эпохи «бизнеса на всех» Ангелы Меркель закончился, и стратегическая конкуренция останется.

Возможно, самые большие сдвиги происходят в сфере безопасности и обороны. А самые медленные? Мощная автомобильная промышленность Германии упирается, опасаясь, что ее могут вытеснить с огромного китайского рынка.

В течение нескольких недель Шольцу придется решать, пройдут ли два военных корабля, которые в настоящее время находятся на миссии в Индо-Тихоокеанском регионе, через Тайваньский пролив, что приведет в ярость Китай.

Германия не будет первой западной державой, которая сделает это — военные корабли США, Великобритании, Франции, Нидерландов и Канады уже прошли через пролив, — но для Берлина это будет первый раз за два десятилетия, когда он осуществит такое развертывание.

Германия также активизировала военные учения с Японией, ближайшим союзником Запада в Восточной Азии. Командующий ВВС Германии был в Японии в прошлом месяце, чтобы провести учения с японскими коллегами, которые все больше обеспокоены китайско-российским присутствием в этом регионе.

С технологической точки зрения Шольц также играет в другую игру, нежели Меркель, — объединяя усилия с самым известным корпоративным гигантом Тайваня.

Источник: politico.

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