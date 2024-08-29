Правительство подготовило законопроект о повышении налогов.

Аналитик Даниил Монин проанализировал обновленный законопроект и рассказал, кто от него пострадает больше всего, а кто выиграет.



“Изучил обновленный законопроект который появился как результат обсуждения вчера на рабочей группе с присутствия Минфина НБУ и других правок законопроекта. Итак Первое. Убран 50% налог с банков - Минфин с НБУ очень хотят продолжать паразитировать на бюджете и это важнее дополнительных доходов в бюджет. Так и запомним - Отказались от 72 млрд гривен доходов с банков в пользу бюджета в 2024 году. Значит цель была не в доходах бюджета - а просто установить ренту на реальный сектор экономики по беспределу», - написла Даниил Монин.



Среди небольших позитивов нового законопроекта — повышение налогом и военного сбора с зарплат будут действовать не постоянно, а до конца года во время которого отменят военное положение.





“Второе и это наверно самый главный плюс этого законопроекта. В том что повышенный 5% Военный сбор с зарплат, Сбор 1% с дохода 3-й группы и 10% МЗП с 1-2-4 группы будет действовать не вечно, а до конца года в котором отменять военное положение. То есть фактически до конца войны + до конца года. Если военное положение отменят в 2025 году то до конца 2025 года. После этого 5% военный сбор станет 1.5%, а для ФОПов военный сбор отменяется. При этом текущие положения судя по расчетам Минфина дадут всего 30 млрд доходов в 2024 году и 127 млрд в 2025 году”, - написал Монин.



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