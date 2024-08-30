Эксперт по ЖКХ Олег Попенко объяснил, что зеленый переход не дается легко даже таким странам, как Германия, он требует много денег, и Украину это может завести в тупик.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Для Украины вся эта история с внедрением возобновляемых источников энергетики, зеленой энергетики, по сути, является дорогой в никуда. То есть это тупиковый путь, который связан с определенными факторами, которые присущи развитию зеленой энергетики в мире», - утверждает Олег Попенко.

Как объясняет эксперт, тренд на зеленую энергетику, электроавтомобили, солнечные станции, ветер и все эти возобновляемые источники во всем мире требует одного – денег. То есть, констатирует он, зеленая энергетика сама по себе очень дорогая, и в своем процессе она также требует денег.

«Если мы посмотрим на тренды развития зеленой энергетики во всем мире, то субсидирование идет на цифры сотни миллиардов долларов. И это только самой генерации. Потому что параллельно с тем, что есть генерация, надо еще ее дополнительно подпитывать развитием сетей, сам потребитель должен покупать это все», - объясняет Олег Попенко.

По итогу, утверждает он, сектор возобновляемый энергетики постепенно заходит в тупик, и это касается не только Украины, в нас с энергетикой и так проблемы, но это касается, в частности, Германии. По словам эксперт, те решения, которые были приняты и которые до сих пор продолжают насаживать в Германии, показывают, что они все дальше и дальше завязали в проблемах зеленки у себя, и им нужно все больше и больше денег.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что разрешение бить западным оружием по рф – это вопрос в изменении глобальной политики.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман прокомментировал угрозу со стороны Беларуси, стягивающей войска к границе с Украиной.