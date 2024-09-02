Экономический кризис в Китае вызывает тревогу среди населения, а власти в Пекине опасаются предпринимать более решительные меры по поддержке экономики. Китайское население сталкивается с замедлением экономического роста на фоне кризиса в сфере недвижимости, торговой войны с США, репрессий в частном секторе и дорогостоящих карантинных мер в связи с пандемией. Эти факторы значительно подорвали рост экономики страны.

В августе производственная активность в Китае достигла шестимесячного минимума, что связано с падением цен на продукцию и борьбой производителей за заказы. Это привело к необходимости дальнейшего стимулирования экономики, особенно в секторе домохозяйств, что стало приоритетом для китайских властей.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Национального бюро статистики Китая снизился до 49,1 пункта, по сравнению с 49,4 в июле. Это уже шестое подряд снижение и четвертый месяц, когда индекс остается ниже 50 пунктов, что указывает на спад в экономике. Прогноз экспертов, участвовавших в опросе Reuters, был несколько оптимистичнее – они ожидали, что индекс составит 49,5 пункта.

Вторая по величине экономика мира после неудачного второго квартала продолжила замедляться в июле. Эта тенденция заставила китайское руководство пересмотреть свою стратегию, сместив акцент с традиционных инфраструктурных проектов на стимулирование потребления домохозяйств.

Кризис в сфере недвижимости остается ключевой проблемой, провоцирующей рост протестных настроений, несмотря на усилия Пекина по стабилизации рынка. За последние 12 месяцев число инцидентов, связанных с недвижимостью, выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом. Протесты домовладельцев и строителей составляют 44% всех зарегистрированных случаев недовольства в более чем 370 городах Китая.

Производители сохраняют пессимистичный настрой, учитывая многолетний кризис в сфере недвижимости, который ослабляет внутренний спрос, и западные санкции, негативно влияющие на китайский экспорт, включая экспорт электромобилей.

Главный экономист Pinpoint Asset Management Чживей Чжан отметил, что текущая фискальная политика Китая остается слишком сдержанной, что могло ослабить экономический импульс. Для стабилизации экономики необходимо смягчение фискальной политики, особенно на фоне замедления экономики США, что делает экспорт менее надежным источником роста, чем в первой половине года.

Источник: Reuters.

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