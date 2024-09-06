Эксперт фискальной и налоговой политики поделился мнением о послевоенной Украине, а также идеями относительно организации экономики и налогов.

Экономист сформулировал 15 тезисов по улучшению экономической ситуации и налогов в Украине, а также назвал страну, на которую стоит равняться.

Об этом Даниил Монин сообщил на своем Телеграм-канале.

Первым тезисом является то, что примером относительно организации экономики может быть Хавьер Милей из Аргентины.

Экономист считает, что пример реформ Милея нам следует частично повторять.

Второй тезис - сокращение государственных расходов к уровню наявного населения.

Третий - налоговая система может быть разной, например, если политик стремится к Европе, значит должен быть НДС 15%, отмена блокировок и автоматическое возмещение, а если без НДС - значит необходим налог с продаж по примеру США - 10%.

Четвертый тезис, который назвал Монин - украинец - актив, поэтому рост благосостояния и возможностей каждого гражданина Украины - это основная цель.

Пятый шаг по относительно организации экономики в Украине - запрет всех видов плановых проверок, примерно на 5 лет.

Шестой тезис - максимальное сокращение чиновников в стране, это также является подходом Милея из Аргентины.

Седьмой шаг - самопомощь, то есть вся экономическая деятельность на местах должна вестись на уровне софинансирования граждан и местных властей.

Низкие налоги в этой системе могут быть как инструмент.

Восьмой шаг - законодательный запрет на высокие ставки по депозитным сертификатам НБУ.

Девятый - девальвация как возможность, пример Милея, - увеличить доходы страны, что позволяет снизить налоги.

Десятый тезис - свободное ношение оружия, однако после курсов обучения, либо для те, что прошел войну.

Одиннадцатый - сокращение численности армии за свой счёт.

Как пример - мы - щит Европы, значит 2% ВВП на безопасность Европы - это 370-390 млрд евро, чтобы обеспечивать украинской армией, а также перевооружение западным оружием, кроме того можно рассмотреть совместные предприятия на территории Украины.

Двенадцатый шаг - запрет экономической деятельности из госбюджета, то есть стимулирование в восстановлении объектов из разных стран.

Тринадцатый - сокращение расходов на внутреннюю безопасность, например камеры и дроны, который заменят людей.

Четырнадцатый - отменить все ограничения на выезд-вьезд из Украины.

Пятнадцатый, последний тезис - сокращение Министерств по примеру Миллея.

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