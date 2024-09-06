Экономист сформулировал 15 тезисов по улучшению экономической ситуации и налогов в Украине, а также назвал страну, на которую стоит равняться.
Об этом Даниил Монин сообщил на своем Телеграм-канале.
Первым тезисом является то, что примером относительно организации экономики может быть Хавьер Милей из Аргентины.
Экономист считает, что пример реформ Милея нам следует частично повторять.
Второй тезис - сокращение государственных расходов к уровню наявного населения.
Третий - налоговая система может быть разной, например, если политик стремится к Европе, значит должен быть НДС 15%, отмена блокировок и автоматическое возмещение, а если без НДС - значит необходим налог с продаж по примеру США - 10%.
Четвертый тезис, который назвал Монин - украинец - актив, поэтому рост благосостояния и возможностей каждого гражданина Украины - это основная цель.
Пятый шаг по относительно организации экономики в Украине - запрет всех видов плановых проверок, примерно на 5 лет.
Шестой тезис - максимальное сокращение чиновников в стране, это также является подходом Милея из Аргентины.
Седьмой шаг - самопомощь, то есть вся экономическая деятельность на местах должна вестись на уровне софинансирования граждан и местных властей.
Низкие налоги в этой системе могут быть как инструмент.
Восьмой шаг - законодательный запрет на высокие ставки по депозитным сертификатам НБУ.
Девятый - девальвация как возможность, пример Милея, - увеличить доходы страны, что позволяет снизить налоги.
Десятый тезис - свободное ношение оружия, однако после курсов обучения, либо для те, что прошел войну.
Одиннадцатый - сокращение численности армии за свой счёт.
Как пример - мы - щит Европы, значит 2% ВВП на безопасность Европы - это 370-390 млрд евро, чтобы обеспечивать украинской армией, а также перевооружение западным оружием, кроме того можно рассмотреть совместные предприятия на территории Украины.
Двенадцатый шаг - запрет экономической деятельности из госбюджета, то есть стимулирование в восстановлении объектов из разных стран.
Тринадцатый - сокращение расходов на внутреннюю безопасность, например камеры и дроны, который заменят людей.
Четырнадцатый - отменить все ограничения на выезд-вьезд из Украины.
Пятнадцатый, последний тезис - сокращение Министерств по примеру Миллея.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.
Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.
Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.