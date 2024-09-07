Повышение ставки акциза на топливо могут действительно повлиять на увеличение инфляции в Украине.

Об этом сообщил экономист Даниил Монин в эфире UKRLIFE.

Он сообщил, что фактически с начала июля и по текущий момент нефть упала с диапазона 85-90 долларов до сейчас 75-80 долларов, то есть фактически на 15%.

Соответственно, по словам экономиста, примерно 15% повышение акциза - как раз компенсируется внешними факторами, что цена на нефть падает.

"Мы в этом году общее повышение именно по топливу не ощутим и соответственно это будет отложено скорее всего до следующего поднятия. Потому что с 1 января на самом деле топливо поднимется аж на 37%", - прогнозирует экономист.

Что касается прогнозов на более дальнюю перспективу, поскольку акцизный законопроект принят до 28 года - повышение акцизов, там в принципе нам вообще светит, с точки зрения экономиста, цена на топливо взлетит до 2 долларов за литр.

"Это примерно такая же цена как в Европе, частично возможно даже больше, но у нас просто проблемы ещё с логистикой. Сейчас у нас очень длинная логистика доставки, из-за этого тоже у нас проблемы. Раньше она была как-то из России или из Белоруси частично - это в принципе минимизировало логистическу, но поскольку мы с ними сейчас не торгуем - соответственно у нас именно это тоже даёт дополнительные расходы на бензин", - заявил Монин.

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