Представители Международного валютного фонда на этой неделе начали переговоры с Украиной о расширенном финансировании страны.
Украина может получить 1,1 млрд долларов, если в МВФ решат, что страна достигает целей программы, а также имеет достаточно денег для финансирования.
Так, по последним оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине дефицит бюджета в размере 15 миллиардов долларов в 2025 году.
МВФ планирует вынуждать НБУ девальвировать гривну и смягчить монетарную политику на фоне умеренной инфляции.
Соответствующие шаги должны увеличить поступления в бюджет Украины в нацвалюте и удешевить заимствования Минфина.
МВФ раскритиковал план украинского правительства относительно повышения налогов как мягкий и призвал Украину рассмотреть увеличение более широкого спектра пошлин, в частности, прозвучало предложение повышения налога на добавленную стоимость.
Руководство Министерства финансов и НБУ вместе с Международным валютным фондом приступили к обсуждению мер экономической и финансовой политики.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Ключевыми темами будут выполнение мер, определенных по Программе до следующего пересмотра, в том числе внедрение фискальных структурных реформ.
Миссия Международного валютного фонда продлится с 4 сентября по 10 сентября 2024 года.
Источник: Bloomberg.
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