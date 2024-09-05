Украина готовится к давлению Международного валютного фонда относительно девальвации гривны и повышения налогов.

Представители Международного валютного фонда на этой неделе начали переговоры с Украиной о расширенном финансировании страны.

Украина может получить 1,1 млрд долларов, если в МВФ решат, что страна достигает целей программы, а также имеет достаточно денег для финансирования.

Так, по последним оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине дефицит бюджета в размере 15 миллиардов долларов в 2025 году.

МВФ планирует вынуждать НБУ девальвировать гривну и смягчить монетарную политику на фоне умеренной инфляции.

Соответствующие шаги должны увеличить поступления в бюджет Украины в нацвалюте и удешевить заимствования Минфина.

МВФ раскритиковал план украинского правительства относительно повышения налогов как мягкий и призвал Украину рассмотреть увеличение более широкого спектра пошлин, в частности, прозвучало предложение повышения налога на добавленную стоимость.

Руководство Министерства финансов и НБУ вместе с Международным валютным фондом приступили к обсуждению мер экономической и финансовой политики.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ключевыми темами будут выполнение мер, определенных по Программе до следующего пересмотра, в том числе внедрение фискальных структурных реформ.

Миссия Международного валютного фонда продлится с 4 сентября по 10 сентября 2024 года.

Источник: Bloomberg.

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