Как поддержка Пекином Москвы и стремление к доминированию в сфере электромобилей подрывают европейскую безопасность.

Поддержка Китаем российской военной машины встревожила Соединенные Штаты и НАТО.

Пекин не только помогает Москве обходить западные санкции. Он также, посредством поставок товаров двойного назначения, таких как компьютерные чипы и детали машин, обеспечивает огромную часть ресурсов, необходимых Путину для поддержания его сил.

В то время, когда Украина изо всех сил пытается нарастить собственные военные ресурсы, эта торговля представляет растущую угрозу для европейских стран, которые находятся на пороге Украины.

У Европы есть множество инструментов, которые она может использовать для противостояния этому вызову, но ей нужно начать использовать их сейчас. Брюсселю и государствам-членам ЕС необходимо продемонстрировать, что они готовы навязать Китаю свои собственные издержки.

Во-первых, в ногу с Соединенными Штатами, европейским лидерам необходимо договориться о новых и более жестких санкциях, нацеленных на широкий круг китайских компаний и финансовых учреждений, которые могут быть расширены по мере необходимости.

Согласованный заранее, такой коллективный подход подаст Пекину сигнал о том, что Европа готова отреагировать и готова ужесточить наказания, если поддержка Китая России продолжится.

Во-вторых, европейцам необходимо привести в порядок собственные экспортные ограничения.

В июне 2023 года аналитики Киевской школы экономики обнаружили, что из 385 товаров, которые они определили как критически важные компоненты для военного производства, менее половины были в контрольном списке ЕС товаров двойного назначения. Это означает, что многие товары двойного назначения, которые могут быть использованы для войны на Украине, все еще попадают в Россию.

ЕС также должен активизировать усилия по обеспечению соблюдения правил для предотвращения непрямой торговли с Россией.

Наконец, европейские лидеры должны признать, что поддержка Китаем России следует стратегической, а не просто коммерческой или экономической логике.

Источник: foreignaffairs.