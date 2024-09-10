Более двух лет полномасштабной войны с рф стали испытанием для украинской экономики, получившей от Западных партнеров беспрецендентную финансовую поддержку.

Украинская экономика потеряла "исторический шанс" на переформатирование в условиях войны из-за недостаточной эффективности руководства Национального банка.



Об этом в интервью журналисту Юрию Романенко заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Эксперт добавляет, что возможности, полученные Украиной, были недооценены и не использованы должным образом. По словам Куща, высокий уровень безработицы в Украине, который составляет около 15%, является прямым результатом неэффективного управления финансовым сектором.

"Мы имели уникальную возможность запустить экономику ввиду финансовой поддержки из-за рубежа, но вместо этого руководители остались в своей "теплой ванне" и не реализовали эту возможность", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что страны, успешно адаптировавшие свою экономику в условиях войны, достигли значительного уменьшения уровня безработицы благодаря эффективному использованию государственных ресурсов. В Украине ситуация кардинально иная: с падением экономики на 28% в 2022 году страна должна была демонстрировать рост на уровне 10% в год для восстановления. Однако, по словам Куща, реальный рост составил всего 5%, а уровень безработицы остается недопустимо высоким.

Кущ также критикует Национальный банк за то, что не перенаправил финансовые потоки в реальный сектор экономики, а вместо этого поддерживал финансовые спекуляции. Он считает, что это свидетельствует об отсутствии эффективного управленческого подхода и синергии в государственном секторе.

Несмотря на оптимистические прогнозы Национального банка по стабилизации рынка труда в 2025-2026 годах, Кущ отмечает, что эти положительные ожидания не могут компенсировать потерянное время и возможности, упущенные из-за неэффективного управления.

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