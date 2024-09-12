Пенсильвания, Аризона и Техас занимают лидирующие позиции в этом рейтинге. Согласно информации Reuters, эти штаты получили значительные суммы на производство вооружений и боеприпасов для поддержки Украины в борьбе с РФ.

Пенсильвания, которая значительно повлияет на результаты президентских выборов 5 ноября, получила больше всего – 2,52 млрд долларов. Эти средства направлены на производство вооружения и боеприпасов, поддерживающих Украину в войне с РФ.

Аризона и Техас также получили значительные суммы: 2,02 млрд. долларов и 1,85 млрд. долларов соответственно. Среди основных получателей контрактов – компании RTX Raytheon, производящей ракетные системы Patriot в Аризоне, и General Dynamics, поставляющей артиллерийские снаряды.

Документы Пентагона показывают, что общая сумма расходов на поддержку Украины составляет 41,7 млрд. долларов, распределенных между более чем 35 штатами. Администрация Байдена отмечает важность новых контрактов, которые не только поддерживают Украину, но и создают рабочие места для американцев.

Общественные организации призвали не упустить возможность использовать остаточные 6,2 млрд долларов для помощи Украине до конца бюджетного года. Администрация Байдена также ведет срочные переговоры с Конгрессом для получения разрешения на использование 6 млрд. долларов на военную помощь Украине.

Госдепартамент надеется включить продление президентских полномочий в законопроект о чрезвычайных расходах, который должен быть принят в этом месяце во избежание остановки работы правительства.

Источник: Reuters.

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