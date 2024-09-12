Недавно Украина объявила об остановке обслуживания части своих долговых обязательств, в частности, по еврооблигациям и ВВП-варантам. Это решение привлекло внимание к возможному дефолту, но ситуация требует более детального анализа.

Экономист Олег Пендзин в комментарии для "24 канала" отмечает, что Украина уже находится в частичном дефолте, о чем свидетельствует снижение рейтинга страны в "частично дефолтное" агентство S&P Global Ratings. Кабинет Министров принял решение о приостановлении обслуживания долгов перед некоторыми кредиторами, но это не касается всех обязательств.

Дефолт – это ситуация, когда страна не может своевременно и в полном объеме выполнить свои финансовые обязательства. Важно отметить, что дефолт не следует путать с банкротством, поскольку страны не ликвидируются, а лишь временно упускают возможность обслуживать долги.

Однако экономист Ярослав Жалило уверяет, что последствия дефолта для Украины могут быть менее серьезными, чем обычно.

"Основная доля средств в Украине поступает в виде суверенной помощи от ЕС и других стран", - отмечает Жалило.

Это помогает компенсировать финансовые трудности, которые могут возникнуть из-за частичного дефолта. Кроме того, механизмы влияния дефолта, такие как рост спроса на валюту и дополнительное давление на курс, могут не оказать значительного эффекта из-за специфики финансовой ситуации в Украине. Хотя дефолт может привести к сокращению бюджетного дефицита, этот вопрос остается под контролем.

Эксперты отмечают, что среднестатистические украинцы вряд ли ощутят значительные изменения непосредственно из-за частичного дефолта, поскольку основные финансовые ресурсы идут от международных партнеров и не зависят от внутренних экономических колебаний.

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