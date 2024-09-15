Эксперт рассказал о вызовах, которые предстанут перед Украиной и США из-за снижения цены на нефть.

Снижение цен на нефть ниже $70 за баррель может создать проблемы не только для россии, но и для Украины.

Об этом в своем телеграмм-канале написал экономист Даниил Монин. Это объясняется тем, что снижение цен на нефть приводит к уменьшению стоимости сырья и сельскохозяйственной продукции, являющихся важными экспортными позициями для Украины, объясняет эксперт.

В то же время Монин отмечает, что снижение цен на нефть может стимулировать снижение глобальной инфляции и, как следствие, скорее снижение процентных ставок центральными банками.

По поводу политического контекста и того, как он влияет на рынок, экономист отмечает, что позиции Демократической и Республиканской партий в США существенно отличаются. Демократы, в частности президент Байден и его сторонники, продвигают "зеленый" переход, предусматривающий снижение зависимости от нефти и газа.

"Байден и поддерживающие его силы поддерживают зеленый переход, а значит нефть и газ не в приоритете", - отмечает эксперт.

При этом демократы заинтересованы в скорой победе над инфляцией до следующих выборов, чтобы показать массовому избирателю стабильность экономики, поэтому они радуются снижению цен на нефть.

С другой стороны, республиканцы имеют более агрессивную позицию по разработке нефти и газа внутри США, что повышает влияние страны на мировой энергетический рынок. Приход Дональда Трампа к власти может способствовать увеличению добычи и экспорта нефти, однако Монин не верит, что они заинтересованы в снижении цен. Он объясняет, что ни один экспортер не заинтересован в снижении цен на нефть, и не следует ожидать обвала цен с приходом Трампа.

Монин подытоживает, что рынок сейчас верит в снижение цен на нефть при республиканцах, но на самом деле это может быть лишь временным явлением. И хотя экономические и политические силы различаются в подходах, ни одна из сторон не стремится к значительному падению цен на нефть.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.