"Даже на пике использования генераторов их доля потребления горючего составляет всего 10%, а в случае дизеля – еще меньше, около 5%. При этом на рынке уже существует профицит горючего, что составляет от 15% до 30%", - подчеркнул Куюн.

Это означает, что в стране достаточно горючего, чтобы справиться с любыми вызовами, даже в случае худших энергетических сценариев. Эксперт также отметил, что есть несколько факторов, которые могут привести к дальнейшему снижению цен на топливо.

Одним из них есть то, что мировой рынок нефти продолжает демонстрировать тенденцию к снижению цен. По словам Куюна, мировые нефтетрейдинговые компании прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть, что в свою очередь будет способствовать снижению цен на бензин и дизель.

Еще одним фактором является незначительный рост цен на топливо после введения акцизов на бензин и дизель – всего в пределах 1,5-2 гривен за литр. Это, по мнению эксперта, является обычным колебанием для рынка и не представляет серьезной угрозы для ценовой стабильности.

Также Сергей Куюн отметил, что рынок переполнен горючим, завезенным накануне повышения акциза, оказывающего дополнительное давление на цены. Если прогнозы крупных нефтяных компаний оправдаются, украинцы могут ожидать стабильности на рынке горючего, а возможно даже дальнейшего снижения цен в ближайшей перспективе.