Большинство людей воспринимают повышение акцизов линейно: они уверены, что если вырастет акциз, вырастет и цена на горючее. Но это не совсем так.

Об этом рассказал Алексей Кущ, экономист и эксперт аналитического центра "Объединенная Украина".

Эксперт объясняет, что дело в том, что горючее имеет специфическую эластичность спроса. К примеру, если цена на гречку или масло вырастет на 5 гривен, люди начнут скупать эти товары в значительно больших объемах. А вот с горючим ситуация другая: даже если цена вырастет на 5 гривен, спрос на него останется почти неизменным, потому что автомобилисты, как ездили, так и будут продолжать ездить.

Кущ отмечает, что энерготрейдеры всегда продают горючее по максимально возможной цене. Если себестоимость литра горючего составляет 50 грн, то именно по этой цене его будут продавать, независимо от повышения акциза. Налоги оказывают влияние не столько на конечную цену, сколько на уровень прибыли трейдеров. Да, при повышении акциза маржа трейдеров может уменьшиться с 10 до 8 грн, но цена останется на том же уровне.

В начале войны Украина уменьшила акцизы и НДС на топливо, но это не привело к значительному снижению цен, только к бюджетным потерям, которые, по словам эксперта, достигали десятков миллиардов гривен. Эти средства осели в карманах энерготрейдеров. В то время, когда государство начало возвращать налоги на прежние уровни, не произошло ни космического роста цен, ни обвала спроса.

Однако есть определенный предел - "красная линия", которую нельзя пересекать. По словам эксперта, Украина уже близка к этому пределу. Если акцизы будут продолжать расти, это, в конечном счете, приведет к повышению цен, что ударит по потребителям и экономике в целом.

Источник: Экономические новости

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