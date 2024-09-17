Кабинет Министров Украины утвердил проект бюджета на 2025 год, однако за цифрами скрыто много подводных камней.

Бюджет-2025 выглядит как отражение стагнации экономики, усугубленной войной, проблемами на рынке труда и энергетическими вызовами.



Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

Экономический эксперт отметил, что, несмотря на номинальный рост ВВП до 8,47 трлн грн, реальные показатели экономического роста падают до 2,7%. Это свидетельствует о длительной экономической «заморозке» на фоне продолжения войны. В то же время, правительство прогнозирует рост инфляции до 9,5%, что грозит усилением девальвации гривны.

Оборонительные расходы, хоть и остаются приоритетными, однако с учетом инфляции фактически снизятся на 8%. Более половины расходов направлено на выплату зарплат военным, а на вооружение — 33%, отметил Кущ.

Ожидается, что страна будет полагаться больше на внутренние ресурсы, что может стать вызовом для оборонно-промышленного комплекса.

Эксперт добавил, что в социальной сфере также заложены заморозки стандартов: прожиточный минимум и минимальная зарплата останутся на уровне 2024 года. В реальном измерении это приведет к понижению социальных стандартов.

Относительно доходов бюджета правительство планирует увеличение налоговых поступлений, в частности из-за НДС на импорт, но реалистичность таких прогнозов вызывает сомнения из-за падения экономической активности. Также запланировано увеличение НДФЛ, что создает риск давления на местные бюджеты.

Алексей Кущ, проанализировав бюджет-2025, отметил, что, несмотря на усилия правительства, экономика Украины не получит необходимых стимулов для восстановления.

Источник: dsnews

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.