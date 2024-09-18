Для живущих в еврозоне эксперт советует сохранять сбережения в евро, однако предупреждает о возможном снижении покупательной способности этой валюты на 5-6% к середине 2025 года. Это произойдет из-за инфляции в еврозоне, которая ежегодно составляет примерно 2,2-2,5%, и ослабления евро по отношению к доллару.

Если вы живете в странах, где экономика привязана к доллару или в Соединенных Штатах, то Козырев советует обратить внимание именно на эту валюту. Ожидается, что покупательная способность доллара будет расти, что позволит частично выиграть в сохранении сбережений.

Впрочем, если вы находитесь в США, Алексей рекомендует дождаться выборов в ноябре 2024 года, ведь их результаты могут повлиять на рынок и курс валют.

Для минимизации курсовых рисков Козырев советует придерживаться следующих пропорций: если вы в еврозоне — 50% в долларах и 50% в евро. Если же вы находитесь в других странах, лучшей стратегией будет сохранение 40% в долларах, 35% в евро и 25% в местной валюте.

Таким образом, диверсификация остается ключевым инструментом в борьбе с валютными рисками и защитой сбережений от инфляции.



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