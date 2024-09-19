Россия продолжает умело обходить западные санкции, чтобы финансировать войну, которую она начала в Украине.

Западные страны, несмотря на свои санкции против Москвы, продолжают косвенно финансировать российскую экономику, в том числе ее военную машину.

Это показал новый анализ, проведённый Центром исследований энергетики и чистого воздуха вместе с Центром изучения демократии.

За первую половину 2024 года страны ЕС, США и Великобритания закупили топливо, произведенное из российской нефти, на сумму около 2 миллиардов долларов, используя лазейку в санкциях, позволяющую продавать российскую нефть после ее переработки в третьих странах.

Эта лазейка заключается в возможности покупки горючего через другие государства, такие как Турция. Хотя прямой импорт нефти из России запрещен, Запад продолжает покупать нефтепродукты, произведенные из российской сырой нефти, после их переработки. Согласно отчету, три турецких НПЗ являются основными поставщиками этого горючего на западный рынок.

Турция, пользуясь скидками от Москвы, увеличила импорт российской нефти на 70% в 2024 году. В то же время, цены на топливо для ЕС уменьшились, однако потребители от этого не выиграли. Скидки, получаемые Турцией, не передаются конечному потребителю, а остаются в руках компаний и трейдеров.

По подсчетам экспертов, налоговые поступления от этого горючего позволяют россии вербовать дополнительно более 6 тысяч солдат ежемесячно для войны в Украине. Эксперты отмечают, что страны Запада должны запретить любой импорт нефтепродуктов, переработанных из российской нефти, чтобы остановить финансовые потоки в Кремль.

Несмотря на это, правительства стран ЕС и США пока воздерживаются от более жестких санкций, утверждая, что нынешние ограничения уже ослабили экономику россии. Однако этот новый анализ указывает на то, что лазейки в санкциях продолжают приносить значительные доходы российскому государству.

Источник: politico .



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