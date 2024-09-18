Пока Запад обсуждает передачу замороженных активов российского Центробанка в пользу Украины, Кремль нашел способ скрыто накапливать новые валютные резервы за пределами своей страны.

Российские резиденты с начала 2022 года накопили на иностранных счетах около $180 миллиардов , что составляет почти половину национального бюджета рф.

Об этом рассказывает Янис Клюге, научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности, эти средства отражены в статьях «прочие инвестиции», «ссуды», «депозиты» и «другая задолженность» в статистике Центробанка РФ.

Значительная часть этих резервов, вероятно, принадлежит крупным экспортерам, получившим рекордные доходы от экспорта. Несмотря на огромные валютные поступления, эти деньги не попали в российские банки или резервы Центробанка, поскольку последний находится под санкциями.

Эти средства были спрятаны за рубежом, в странах, которые россия называет "дружественными", таких как Турция и Индия, которые имеют значительный торговый дефицит из России.

По оценкам экспертов, эти "теневые резервы" могут стать своеобразной "подушкой безопасности" для российской экономики в случае падения цен на нефть или сокращения экспортных доходов. Однако остается неизвестным, насколько ликвидны эти средства и могут ли они быть возвращены в россию.

Часть этих денег, вероятно, размещена в валютах стран с ограниченными возможностями для перевода, таких как индийские рупии, которые Россия получает за поставки нефти.

С начала 2024 года российские компании продолжают накапливать иностранные активы, что свидетельствует о дальнейшем росте "теневых резервов". Центробанк россии объясняет это проблемами с международными платежами и дебиторской задолженностью, которая образовалась из-за санкций.

Несмотря на это размер резервов продолжает медленно увеличиваться, оставляя больше вопросов, чем ответов об их использовании.

Источник: moscowtimes.

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