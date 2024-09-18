На фоне повышения налогов экономическое напряжение в Украине растет, потому что украинцы теряют мотивацию работать легально.

Увеличение налогов сделает меньшим смысл легального труда в Украине, что в последствии приведет к негативному исходу на рынке.

Об этом для "i-ua.tv" заявил эксперт по рынку труда и трудовым отношениям Сергей Кондрюк.

Одним из ключевых вызовов для украинского правительства, по словам эксперта, является увеличение налогов, что делает легальный труд все менее привлекательным для граждан. Он отмечает, что повышение налоговой нагрузки в условиях экономической нестабильности и войны может иметь негативные последствия для рынка труда.

«Все больше людей будет задавать вопросы: зачем работать легально, если налоги только растут?» – подчеркивает эксперт.

Кондрюк также подвергнул критике решение об увеличении военного сбора, который добросовестные плательщики вынуждены платить в более высоких размерах. По его мнению, Кабмин затруднился ответить на вопрос об эффективности использования этих средств.

«Почему, вместо введения прогрессивного налога для богачей, груз вновь переводят на рядовых украинцев?» — задается вопросом эксперт.

Он обращает внимание на то, что заморозка минимальной зарплаты и прожиточного минимума в бюджете на 2025 год может привести к обесцениванию зарплат и пенсий, что еще больше усугубит экономическое напряжение в обществе.

По его словам, система подготовки бюджетных документов оказалась недееспособной, а кадровые изменения в правительстве недостаточны. Кондратюк отмечает необходимость кардинальной реформы правительственных структур.

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