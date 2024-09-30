Следующий год может стать настоящим испытанием для украинцев на фоне инфляции, которая окажет влияние на покупательную способность граждан.

2025 год будет тяжелым для украинцев из-за резкого роста цен и стагнации зарплат.

Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор Александр Манойленко.

Официальные правительственные прогнозы предполагают рост индекса потребительских цен до 9,5% к концу 2025 года, однако эксперт считает такие цифры недооцененными.

Александр Манойленко заявил, что фактический уровень инфляции будет значительно выше, что приведет к снижению покупательной способности населения.

Эксперт обращает внимание, что инфляция уже сейчас становится заметной: цены в магазинах и на рынках неуклонно растут, и тенденция продолжится. Повышение налогов, в частности НДС, также может дополнительно усугубить ситуацию, ведь это автоматически увеличит стоимость товаров и услуг.

В условиях, когда зарплаты будут оставаться на текущем уровне, основной удар придется на бюджетников, в том числе учителей и врачей. Согласно проекту бюджета на 2025 год, минимальная зарплата останется на уровне 8 тысяч гривен, а прожиточный минимум — 2920 гривен, что фактически замороженными показателями 2024 года.

Особенно пострадают социально уязвимые группы населения, включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ), поскольку правительство не предусмотрело увеличение социальных выплат.

Прогнозируется, что прожиточный минимум на одного человека не изменится и будет оставаться на уровне: для детей до шести лет — 2563 грн, для детей от шести до 18 лет — 3196 грн, для трудоспособных лиц — 3028 грн, а для лиц, потерявших трудоспособность, - 2361 грн.

Отсутствие роста зарплат и социальных стандартов на фоне инфляции приведет к сокращению потребительского спроса, что окажет негативное влияние на производство и экономику в целом, прогнозирует Манойленко.

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