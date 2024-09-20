Социальные стандарты планируют заморозить на три года – это может стать причиной наибольшего падения соцстандартов.

Кабмин предлагает заморозить минимальные пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в проекте бюджета на 2025 год – это может привести к негативным последствиям.

В СМИ объяснили, как снизится реальный размер пенсий и зарплат и что делать.

В проекте бюджета на 2025 год сделан первый шаг к реализации этого плана: все социальные стандарты останутся на уровне 2024 года. Это плохая новость для многих. Логика правительства обусловлена ​​необходимостью экономить бюджетные средства и сокращать расходы в условиях полномасштабной войны и возрастающих потребностей в финансировании обороны. Чтобы этот проект бюджета вступил в силу, его необходимо поддержать в парламенте.

Проблема заключается в том, что такая экономия, прежде всего, ударит по беднейшим украинцам — тем, чья зарплата минимальна, и пенсиям которых соответствует прожиточный минимум. Именно среди этих людей наблюдается самый высокий уровень бедности, в частности физиологической, когда доходов не хватает даже на обеспечение необходимых потребностей, таких как сбалансированное питание.

Ситуация с бедностью уже критическая. По данным Всемирного банка, 29% населения Украины находится на грани бедности. Если социальные стандарты заморозятся на несколько лет, эта цифра может значительно ухудшиться.

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено, что минимальная зарплата останется на уровне 8 тысяч гривен. Кроме того, в Бюджетной декларации указано, что этот показатель не изменится и в 2026 и 2027 годах. Это может привести к серьезным последствиям: минимальная заработная плата перестанет снабжать украинцев необходимым уровнем дохода. Люди, работающие на полную ставку, могут оказаться на грани бедности.

Хотя правительство не намерено повышать минимальную пенсию, на следующий год запланирована индексация пенсий. Ее размер пока неизвестен, но по предварительным оценкам, в лучшем случае индексация может достигнуть 17%. Это существенное повышение, но есть несколько нюансов. К примеру, будет повышен только размер "голой" выплаты, без учета возрастных доплат и других надбавок. В результате для большинства украинцев фактическое повышение может оказаться значительно меньше.

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