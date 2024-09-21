Эксперты и предприниматели уже заранее выражали обеспокоенность, считая, что новые нормы усилят давление на добропорядочный бизнес, а не будут способствовать детенизации экономики.

В частности, как отмечает NV Бизнес, законопроект предлагает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, а для ФЛП — 800 гривен в месяц для групп 1-2 и 1% из оборота для группы 3. Другие изменения предусматривают новые авансовые взносы налога на прибыль для АЗС и финансовых учреждений, которые, по словам налогового эксперта Мирослава Лабы, могут существенно ухудшить условия для легального бизнеса.

Он подчеркивает, что уже сейчас теневая экономика в Украине составляет около 40%, и эти изменения только усугубит проблему.

Критика прозвучала и со стороны Национального банка Украины, где заместитель председателя Екатерина Рожкова выразила обеспокоенность повышением налога на прибыль банков до 50%. По ее мнению, это может привести к серьезным финансовым последствиям для государственных банков.

Бизнес-ассоциации указывают на нехватку расчетов и анализ влияния новых налоговых норм на экономику. Без четкой информации об ожидаемых результатах такие изменения могут привести к обратному эффекту — сокращению бизнеса и уменьшению поступлений в бюджет.

Депутат Ярослав Железняк утверждает, что изменения в этом году могут обеспечить бюджетные поступления в размере 58 млрд грн, а в следующем году — 137 млрд грн. Однако вопрос остается открытым: стоит ли рисковать благополучием легального бизнеса ради краткосрочных финансовых выгод?

Источник : biz.nv.ua.

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