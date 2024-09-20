Парламент принял в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые могут повысить военный сбор с 1,5 до 5%.

Это новшество существенно повлияет на доходность банковских депозитов, заставляя вкладчиков отдавать уже 23% своих доходов.

По новым нормам закона, проценты по депозитам могут стать еще менее выгодными. В частности, реальная доходность гривневых вкладов после введения нового сбора значительно снизится: по трехмесячным вкладам с 10,5% до 10%, по полугодовым - с 9,8% до 9,3%, а годовые - с 10,4% до 9, 9%. Все эти изменения происходят на фоне снижения средних ставок, которые уже начали падать с сентября.

На сегодняшний день средние ставки по депозитам продолжают падать. К примеру, ставки по трехмесячным вкладам уменьшились с 13,20% до 12,99%. Это означает, что реальные доходы вкладчиков могут не покрывать растущую инфляцию, которая по прогнозам НБУ достигнет 8,5% в 2024 году.

Уже сейчас украинцы начинают пересматривать свои инвестиционные стратегии. Возрастает интерес к альтернативным вариантам, таким как покупка энергетического оборудования или инвестирование в иностранную валюту. В условиях девальвации гривны с начала года курс доллара вырос с 38 до 41,4 грн., обеспечивая доходность 9% для инвесторов.

Финансисты утверждают, что дальнейшее ухудшение условий депозитов может привести к оттоку средств из банков. В июле уже был зафиксирован отток гривневых вкладов на 0,3%, в то время как инвестиции в валютные депозиты выросли.

С учетом всех этих факторов банки вынуждены пересмотреть свои депозитные предложения, чтобы избежать потери клиентов. В ближайшие дни станет известно, как регулятор и банковский сектор отреагируют на законодательные новшества.

Источник: Минфин .

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.