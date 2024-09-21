Этот показатель свидетельствует о росте, однако на самом деле за этим успехом скрывается серьезный кризис .

При общении со специалистами в сфере экономики стало понятно, что такие темпы роста зарплат не всегда являются индикатором стабильности экономики.

Эксперты отмечают нехватку рабочей силы, которая заставляет работодателей повышать зарплаты. Однако это не всегда означает реальное экономическое восстановление. В 2023 году, по оценкам, реальная средняя зарплата может составить около 16876 гривен, если учесть налоги. В то же время в долларовом эквиваленте показатели даже не достигли уровня 2021 года.

Стоимость жизни растет, а инфляция, хоть и более медленная, продолжает снижать покупательную способность украинцев. К примеру, в сфере образования и здравоохранения зарплаты выросли лишь на 14-15%, тогда как в IT-секторе этот показатель вдвое выше. Это создает дисбаланс на рынке труда: дефицит кадров наблюдается в строительстве, медицине и других секторах.

Интересно, что статистика Госстата, учитывающая только официально трудоустроенных, может не отражать реальное положение дел на рынке. Многие украинцы работают неофициально во избежание высоких налогов, что лишь подчеркивает кризис в экономике.

Экономисты подводят итоги, что ситуация с дефицитом кадров, колебанием курса гривны и неравномерным ростом зарплат свидетельствует, что впереди украинцев ждут новые вызовы, а тенденции последних кварталов вряд ли могут быть стабильными.

Источник: unian.

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