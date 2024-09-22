Федеральная резервная система (ФРС) США приняла историческое решение, снизив свои процентные ставки на 0,5% - впервые с марта 2020 года.

Это стало важным сигналом для инвесторов, ведь после состоявшихся 12 сентября аналогичных шагов Европейского центрального банка глобальные финансовые рынки получили новый импульс для изменений .

Эксперты в сфере экономики отмечают, что снижение ставки ФРС стало возможным благодаря замедлению инфляции до 2,5%, что убедило регуляторов в необходимости смягчения монетарной политики. Высокие темпы роста экономики США — 3% во втором квартале — и положительные данные по рынку труда поддерживают оптимистичные прогнозы по дальнейшему росту.

Эксперты прогнозируют, что изменения в монетарной политике США могут отразиться и на украинском валютном рынке. Среди основных факторов, определяющих курс доллара в Украине, размер внешних резервов, которые сейчас составляют более $42,3 млрд, а также координация действий Национального банка и правительства. До конца 2024 года курс безналичного доллара может достигнуть 41,70-42,10 гривен, в то время как на наличном рынке - 42-43 гривны.

Ситуация по евро в Украине окажется сложнее, ведь повлияет одновременно на рост курса доллара и ослабление евро на международных рынках. По прогнозам курс евро может колебаться от 44,20 до 45,89 гривен до конца года.

В условиях глобальной неопределенности украинцам рекомендуется диверсифицировать свои сбережения: 45-50% в гривне и 50-55% в валюте. Это поможет снизить риски в нестабильной экономической ситуации.

Источник: minfin .

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