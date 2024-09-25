Утверждение бюджета на 2025 год подсветило ряд проблем, с которыми может столкнуться украинский военно-промышленный комплекс в следующем году.

Бюджет-2025 ставит перед украинским оборонно-промышленным комплексом ряд серьезных вызовов.

Об этом в своем телеграмм-канале отметил финансовый аналитик Алексей Кущ.

"В этом году Украина получила до 100 млрд долларов помощи, из которых 50 млрд ушло на военную техническую поддержку", - рассказывает эксперт.

Однако финансовый аналитик предостерегает, что освоить новый пакет помощи в 60 млрд. долларов к осени окажется слишком сложно.

Осенью в США может начаться политическая борьба, которая, по словам Куща, может привести к задержке финансирования.

Ожидается, что в 2025 году социальные выплаты Украине предоставят, но "взаймы". При этом ВПК будет все больше полагаться на внутренние ресурсы: расходы на вооружение возрастут до 737 млрд грн, включая 18 млрд долларов на закупку техники.

"Мы должны развивать собственное производство боеприпасов и военной техники", – подчеркивает Кущ.

Однако эксперту сложно не отметить последствия довоенной деиндустриализации и недостаточного технического образования в стране.

"Министерству обороны приходится столкнуться с трудностями в запуске точечных хабов, а системного развития ВПК пока нет", - констатирует эксперт.

Куст особенно акцентирует внимание на необходимости перехода к кластерной модели развития ВПК.

"Только в кластерном формате возможен массовый выпуск боеприпасов миллионами штук и военной техники тысячами штук", - отмечает он.

Системный подход требует долгосрочного планирования и сотрудничества между правительством и бизнесом. Без синергии Национального банка и Кабинета Министров кластерная модель не запустится, резюмирует Кущ.

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