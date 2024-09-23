Финансовый эксперт Алексей Кущ объяснил, что у Украины была неплохая постсоветская база, из которой можно было построить постмодерную западную экономику, но мы просто вернулись в архаику.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Запад, западная система экономики уже в постмодерне, а нам хотя бы задержаться на уровне индустриального модерна. Потому что у нас произошел такой своеобразный отскок или индустриальный рикошет», - отмечает Алексей Кущ.

Как он объясняет, обычно страна, дойдя до модерна, то есть до высокого уровня промышленного развития, дальше органично переходит в состояние постмодерна, и это то, что мы наблюдаем на примере западных экономик, где высокий уровень сектора услуг, финансового сектора, технологичного и так далее. Но для этого, подчеркивает эксперт, мало модернизированной экономики, нужны еще модернизированные госинституты, чтобы они осознавали важность этого перехода.

«У нас постсоветская экономика была, в принципе, индустриализированная, то есть она обладала достаточным уровнем модернизации, просто она обладала спецификой постсоветской. Но, тем не менее, это был плацдарм или платформа, на которой можно было выстраивать новую модерну экономику. Но у нас вместо того, чтобы закрепиться в модерне и потом уже думать о переходе в постмодерн, получился рикошет, индустриальный рикошет. То есть мы из модерна попали не в постмодерн, мы отрикошетили в архаику, в сырьевую экономику, в доиндустриальную эпоху», - объясняет Алексей Кущ.

И сейчас из-за этого, утверждает он, мы не можем ничего делать на системном уровне. Например, рассказывает эксперт, это касается той же программы сборки дронов: надо понимать, что 1 дрон – это 4 моторчика, то есть 1 млн дронов – это 4 млн моторчиков, а 4 млн моторчиков – это десятки миллионов комплектующих, и если ты это все покупаешь и собираешь отвертками, тогда на тебя будут давить цепочки поставок и внешняя политика твоих торговых партнеров.

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