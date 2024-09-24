Финансовый эксперт Алексей Кущ объяснил, что это во времена Второй мировой можно было перевести экономику на военные рельсы, а сейчас экономика другая, и это приведет к краху.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«На самом деле в XXI веке в условиях информационного общества потребления перейти в формат военной экономики невозможно. Все, кто в Украине часто говорят о военной экономике, просто не понимают тех глобальных структурных изменениях, которые произошли во всем мире», - подчеркивает Алексей Кущ.

Как он объясняет, если представить себе экономику как планету, то ядро – это промышленность, это 20-25% в структуре ВВП, мантия – это сектор услуг, допустим, 60-65%, и тонкий слой коры – это сырьевой сектор, это должно быть до 5% в структуре ВВП.

И вот во времена Второй мировой войны, рассказывает эксперт, это секторальной деление было совершенно иным, больше 50% в структуре ВВП занимала промышленность, и в этом плане абсолютно все равно, что она производит. То есть, напоминает он, именно поэтому США быстро смогли переставить специализацию Ford с легковых автомобилей на автомобили для армии и даже самолеты, ведь токарю абсолютно все равно, какую деталь вытачивать. Сейчас же, констатирует эксперт, 70% занимает сектор услуг – это торговля, финансы, кафе, парикмахерские вокруг.

«Сектор услуг на военные рельсы переставить невозможно. Поэтому все попытки создать военную экономику в таких условиях приведут к очень быстрому результату – к полному краху всей экономической системы. Потому что мы не добьемся развития промышленности, но мы зато уничтожим сектор услуг, который дает налоги, который дает рабочие места. То есть это закончится крахом, барбершопер не пойдет вытачивать снаряды, а бариста – производить порох», - объясняет Алексей Кущ.

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