Премьер-министр Денис Шмигаль официально объявил об утверждении государственного бюджета на 2025 год, одновременно с этим ВРУ одобрило законопроект о повышении налогов.

Все эти изменения окажут негативное влияние на благосостояние украинцев.

Об этом на ТРК "Первый Западный" рассказал экономист, основатель проекта "Софтинвест Консалтинг" Алексей Другов.

Эксперт прокомментировал основные показатели бюджета, в частности, инфляцию, которая запланирована на уровне 9,5%. Это существенный рост цен, если сравнивать с 5% в 2023 году.

"Если адекватно рассчитывается инфляция, то 9,5% это плохой показатель, потому что он означает, что украинцы будут беднеть. На самом же деле видим, что цены на бензин, хлеб растут, а коммунальные услуги – нет. Поэтому разные категории населения ощутят этот рост по -разному", - объясняет Другов.

Что касается заработной платы, бюджет предусматривает ее «заморозку» для бюджетников, включая военнослужащих. Однако средняя зарплата должна вырасти на 20% до 24389 гривен, что на фоне повышения налогов выглядит противоречиво. Правительство планирует повысить минимальную зарплату до 8400 гривен, но на самом деле она останется на уровне 8000 гривен.

Экономист отметил, что, несмотря на обещания, бюджет в такой форме обычно не добирается даже до середины года из-за многочисленных изменений. Одним из ключевых моментов станет рост налогов, который, безусловно, коснется всех украинцев. Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект о повышении военного сбора с 1,5 до 5% и увеличении налогов для физических лиц-предпринимателей.

Поэтому украинцам следует подготовиться к сложному финансовому году с высокой инфляцией и уменьшением реальных доходов.

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