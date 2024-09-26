Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении налогов для граждан и бизнеса, что вызвало неоднозначную реакцию общества.

Повышение налогов вызывает беспокойство, поскольку средства не имеют целевого назначения и попадают в общий бюджет, что создает риски неэффективного использования.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ. Он также добавил, что в пояснительной записке к законопроекту указывается необходимость реформирования Бюджетного кодекса, но действительно ли это произойдет — большой вопрос.

Основные изменения, предусмотренные законопроектом №11416-д, включают повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, что касается заработной платы и доходов от депозитов. Также вводятся новые ставки для физических лиц-предпринимателей (ФЛП): 1% военного сбора для плательщиков единого налога третьей группы и 10% от минимальной зарплаты для ФЛП первой, второй и четвертой групп.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение налога на прибыль банков до 50%, что повлекло за собой споры между депутатами и лоббистами банковского сектора. Они отмечают несправедливость обложения простых украинцев новыми налогами в то время, как банки получают рекордные сверхприбыли.

Остается непонятным, приведет ли к увеличению налогов рост тенизации предпринимательства, ведь новые финансовые нагрузки могут заставить бизнес это делать.

Депутаты, похоже, выбрали легкий путь — обложить налогами уже платящих вместо реформы налогообложения и системы сбора налогов.

Вопрос, повысят ли такие меры реальные поступления в бюджет или только усложнят жизнь обычным украинцам, остается открытым.

Источник: ZN

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