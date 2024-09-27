Правительство готовится к повышению тарифов в первую очередь для бизнеса, однако подорожание электроенергии может коснуться и населения.

Несмотря на то, что такие изменения будут касаться бизнеса, это может иметь серьезные последствия и для обычных украинцев.

Об этом для "Фактов" заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Он объясняет, что «Укрэнерго» планирует увеличение тарифа на передачу до 783,71 грн. за 1 МВт/час, что составляет 48% роста. Хотя для населения тариф останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт/ч, это все равно отразится на кошельках украинцев.

Олег Попенко добавляет, что рост затрат на электричество для бизнеса, который уже достиг 62% в 2024 году, может привести к повышению цен на товары и услуги для населения. Хотя прямое подорожание электроэнергии для домохозяйств не предвидится, ситуация может измениться.

По мнению Попенко, если с 1 января бизнесу поднимут тарифы на передачу электроэнергии, вероятно рост цен для населения станет следующим шагом. Уже сейчас обсуждается возможность повышения тарифа до 6,5-7 гривен за киловатт, что может произойти в мае или июне 2025 года. Это вызывает беспокойство среди украинцев, ведь подорожание энергоресурсов может оказать существенное влияние на бюджет домохозяйств.

"Если с 1 января поднимут тариф на передачу электроэнергии для бизнеса, то, думаю, следующим встанет вопрос о росте тарифа уже для населения, но произойдет это несколько позже. Во всяком случае, планы об увеличении тарифа на свет для населения до 6,5- 7 гривен за киловатт существуют. Скорее всего, поднимать цену на электроэнергию для украинцев будет предложено с 1 мая или 1 июня", — подчеркнул Олег Попенко.

Источник: Факты

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