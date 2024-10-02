Из-за повышения среднего курса гривны и общих процессов, происходящих в экономике страны, украинцы могут почувствовать экономические проблемы.

В бюджете Украины на 2025 год Минфин заложил средний курс гривны на уровне 45 грн. за доллар, что указывает на возможную серьезную девальвацию национальной валюты.

Экономист Даниил Монин подчеркнул, что этот шаг свидетельствует о подготовке реальных экономических вызовов.

"Девальвация может помочь сбалансировать бюджет, однако она приведет к росту цен и падению покупательной способности населения", – объясняет эксперт.

Кроме того, в бюджете запланировано повышение акцизов на топливо до 271 евро за 1000 литров, что усугубит финансовую нагрузку для потребителей. Новые условия налогообложения, в частности изменение базы для исчисления единого социального взноса, могут вызвать возмущение среди предпринимателей, уже испытывающих давление из-за роста расходов.

Несмотря на военную обстановку, правительство сосредоточилось на экономической деятельности: финансирование этой сферы запланировано на уровне 332 млрд грн, что на 100 млрд больше, чем в предыдущем бюджете.

Монин отмечает, что "это говорит о желании правительства найти новые источники доходов в сложных условиях".

Однако эксперт предостерегает, что рост акцизов и планируемые изменения в налогообложении могут вызвать недовольство у населения и бизнеса.

"Важно найти баланс между поддержкой экономики и обеспечением социальной защиты населения", – отмечает Монин.

С учетом всех этих факторов украинцы могут ожидать непростые времена впереди, если правительство не найдет эффективных решений для стабилизации экономики.

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