Сегодня, 1 октября, в Украине начали действовать ограничения НБУ на p2p-переводы между счетами физических лиц.

Эксперты рассказали, каких сюрпризов ждать от IBAN.

С сегодняшнего дня в Украине действует новое ограничение на p2p-переводы, устанавливающее лимит в 150 тыс. грн в месяц для физических лиц в пределах одного банка. Каждый банк теперь подсчитывает все переводы, совершенные физлицом на другие счета, вне зависимости от валюты. Если общая сумма превысит 150 тыс. грн. в месяц, следующие p2p-переводы будут автоматически заблокированы.

Исключения сделаны для:

переводов по IBAN,

перевода денег самому себе в рамках одного банка,

операций волонтеров,

за проводками лиц с большими доходами, которые дали по ним официальные подтверждения (зарплатные справки, налоговые декларации и т.п.).

Национальный банк Украины не остановится на ограничении в 150 тыс. грн, поскольку люди могут легко обойти это правило, открывая многочисленные карты в разных банках, которых в Украине насчитывается 62. Регулятор уже анонсировал создание карточного реестра.

Сначала многие ожидали, что это будет "черный" список дропов - перечень физических лиц, счета которых закрыты принудительно. Известно, что их количество уже достигло 80 тыс. Однако из ответов НБУ стало ясно, что в реестр внесут всех владельцев карточных счетов, идентифицированных по налоговому коду (ИНН). Для каждого физлица будут указаны все его банковские счета, однако без информации о суммах на них.

Пока реестр еще не создан, но в Нацбанке уже начали работу над соответствующим законопроектом для него и уточнили, что планируют его завершить до конца 2024 года.

Правоведы уже подчеркнули риски нарушения банковской тайны, поскольку Национальный банк предлагает создать единую базу данных о счетах граждан без их согласования. Существует вероятность, что банки могут потребовать разрешения на разглашение финансовой информации как обязательное условие для открытия новых счетов или обслуживания существующих.

Многие надеются, что депутаты не позволят Нацбанку принять законопроект на таких условиях, если они будут включены в документ.

Пока что банки продолжают разъяснять клиентам, как пользоваться IBAN-платежами, не подпадающими под лимит в 150 тыс. грн. Эти платежи проходят через Систему электронных платежей (СЭП) Национального банка, что позволяет регулятору контролировать их и считает более безопасными.

IBAN — это международный номер банковского счета, присвоенный каждой карточке. Минфин уже сообщал, где и как его можно найти в мобильном приложении банка.

Чтобы перевести деньги за IBAN, необходимо зайти в соответствующий сервис в мобильном приложении или интернет-банкинге и совершить платеж по собственному IBAN на счет получателя. Для этого нужно знать налоговый код (ИНН) контрагента и его номер счета, состоящий из 29 символов. Рекомендуется копировать номер, а не вводить его вручную во избежание ошибок, с которыми часто сталкиваются как клиенты, так и банки.

Ключевой недостаток переводов по IBAN – это срок зачисления средств получателю. Они уступают карточным p2p-переводам, где средства поступают на счет за считанные секунды, и человек на кассе магазина может быстро оказаться с деньгами. Особо об этом стоит думать, когда деньги через IBAN отправляются в пятницу, ведь они могут поступить только в понедельник.

Источник: Минфин

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