Инфляция, низкий урожай и удорожание электроэнергии существенно повлияли на стоимость овощей и фруктов в Украине.

Из-за плохого урожая и аномально жаркого лета этого года овощной рынок Украины сталкивается с дефицитом многих корнеплодов.

"ксперт Даниил Майстренко, считает, что такая ситуация привела к росту цен на картофель и лук, а также существенному подорожанию огурцов из-за ограниченного предложения.

Инфляция, достигшая 1,5% в сентябре, является еще одним давящим на рынок фактором. По данным специалистов, общий уровень цен в Украине вырос на 8,6% по сравнению с прошлым годом. Хотя, по словам экономиста Олега Пендзина, стоимость основных продуктов не возрастет резко из-за ограниченной покупательной способности украинцев.

Несмотря на то, что резкого дефицита овощей и фруктов не ожидается, из-за уменьшения урожая все же понадобится импорт. Майстренко объясняет, что для удовлетворения спроса овощи будут завозиться из Польши, Грузии, Азербайджана и других стран. Такая политика позволит избежать дефицита, но не сможет предотвратить подорожание.

"Цены на овощи вырастут больше, по сравнению с прошлым годом, где-то процентов на 30", - добавляет Майстренко.

Дополнительное давление на цены также создает рост тарифов на электроэнергию. Сети и фермеры вынуждены тратить больше на генераторы и оборудование для хранения товара. Эксперты объясняют, что это тоже закладывается в стоимость продуктов.

Подытоживая, эксперты отмечают, что чем ближе к зиме, тем выше будут ценники на овощи и фрукты.

Источник: УНИАН

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