2025 станет своеобразным "чистилищем" для украинской экономики - переходным этапом между активными боевыми действиями и полноценным восстановлением.

Об этом для канала Polit Бюро рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. Он отмечает, что в 2022 году экономика Украины упала на 28,8%, и нынешний рост – это не реальное развитие, а только этап восстановления. Несмотря на то, что правительство прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7% в 2025 году, реальный уровень экономики все еще составляет 70-75% от показателей 2021 года.

"Весь рост, который будет до выхода на 100% 2021 года, он восстановительный, то есть это и не рост совсем. Это просто как бы мы возвращаем потерянное", - объясняет Кущ.

Для достижения докризисного уровня потребуется среднегодовой рост в 8%, однако, по мнению эксперта, это маловероятно из-за отсутствия эффективной экономической модели развития.

Кущ отмечает, что из-за этого 2025 будет чрезвычайно сложным для экономики.

"Я думаю, что наша экономика будет находиться в своеобразном лимбе или чистилище между адом войны и раем восстановления. То есть это будет такой промежуточный этап, и он будет очень сложным. На самом деле это один из самых сложных этапов, потому что, скорее всего, война входит в стадию замораживания, но при этом не начнутся масштабные программы обновления", - отмечает экономист.

Уменьшение объема внешней помощи и истощение внутренних ресурсов задают дополнительные вызовы перед бюджетом. С одной стороны, будут сохраняться высокие расходы на оборону, а с другой – возникнет необходимость обеспечивать социальные выплаты демобилизованным военным и семьям погибших.

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