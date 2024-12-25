Европа снова оказалась на грани энергетического кризиса из-за резкого уменьшения запасов газа и перебоев с поставками из россии.

Как отмечает Bloomberg, война в Украине спровоцировала рост цен на голубое топливо примерно на 45%.

"Если мы действительно хотим быть независимыми от российского газа, нам нужно больше импортных мощностей, и мы, вероятно, снова увидим это этой зимой, потому что газовые хранилища опустошаются достаточно быстро, поскольку начало зимы будет холодным", - подчеркнул Маркус Креббер, главный исполнительный директор RWE AG.

Bloomberg пишет, что хотя уровень цен на газ еще не достиг рекордных показателей 2022 года, он все же достаточно высок, чтобы добавить проблем в уже и так напряженную экономическую ситуацию. Европу использовать больше газа для производства электроэнергии.

Газовые хранилища, которые должны были стать "спасательным кругом" для Европы, снова показывают свою уязвимость. Хотя ЕС смог значительно сократить зависимость от российского газа, потерять последние маршруты поставок — это еще один удар по газовому рынку, что может привести к новым скачкам цен. В настоящее время Европа готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину в конце 2024 года, что может усугубить кризис.

Ситуация осложняется и по словам Арне Ломанна Расмуссена, аналитика Global Risk Management, ЕС, вероятно, снова будет вынужден покупать газ любой ценой, как это было в 2022 году.

Источник: bloomberg .

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