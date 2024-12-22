Однако это преувеличение, ведь из активных запасов , которые можно изъять в ближайшие 50 лет при комплексном освоении природных недр, у нас есть примерно 1 трлн долларов.

Об этом на своем телеграмм-канале рассказал экономист Алексей Кущ. Он добавляет, что у Украины есть два основных варианта: продавать ресурсы как сырье или развивать глубокую переработку. В первом случае годовая прибыль от продажи природных ресурсов на текущих ценах может составить 20 млрд. долларов. Однако если страна прибегнет к переработке, то эта прибыль может вырасти до 200 млрд долларов в год.

"Разница существенная", - подчеркивает Кущ и добавляет: "тогда 1 трлн долларов природных запасов легким движением руки превращаются в 10 трлн долларов, из которых 9 трлн - это добавленная стоимость в виде сложной продукции. А это рабочие места, налоги, инфраструктура, спрос на инновации (развитие науки) и квалифицированную рабочую силу (развитие образования) и ресурс для охраны. окружающей среды".

Тем не менее, существует ряд факторов, которые могут повлиять на реальность этой стратегии. Важными вопросами остаются, как завершится война, как Украина получит доступ к этим ресурсам и будут ли они нужны Западу в будущем. Учитывая масштабы возможной прибыли, Украина и ее союзники должны учитывать все эти факторы в процессе принятия решений.

Запад продолжает финансировать Украину через заблокированные российские активы, что позволяет снизить расходы на помощь. Однако когда эти ресурсы будут использованы, распределение финансовой нагрузки может стать вопросом международных переговоров.

Ссылаясь на статью Bild, Кущ говорит, что общий список наших наиболее ценных ресурсов определен верно.

"В списке - уран, титан, литий и графит. Как видите, нет железной и марганцевой руды. Наши олигархи уже начали интегрировать эти ресурсы в европейскую экономику", - добавляет экономист.

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