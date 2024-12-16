Заявления Трампа о 25%-ных пошлинах на мексиканские и канадские товары и 10%-ные - на китайские поставки могут создать новые угрозы для глобальной торговли.

Как пишет The New York Times , введение таких пошлин может иметь серьезные последствия для экономики США и его партнеров. Предложение Трампа о новых пошлинах поступает на фоне введенных ранее тарифов на сталь и алюминий, а также многочисленных угроз для Китая. Новоизбранный президент обещает, что эти меры помогут остановить поток наркотиков, мигрантов и другие проблемы, связанные с безопасностью на границах США.

Однако такие действия могут нарушить не только двусторонние торговые соглашения, но и подвергнуть сомнению сделки, которые Трамп заключил во время своего предыдущего срока. В частности, новые пошлины угрожают соглашению США, Мексики и Канады, которое заменило 30-летнюю NAFTA, и предусматривает беспошлинное обращение товаров между тремя странами. Введение пошлин на товары из Канады и Мексики является явным нарушением этих договоренностей, что может привести к серьезным торговым и дипломатическим конфликтам.

Мексика и Канада уже объявили о готовности ввести контрмеры в случае введения Трампом новых тарифов. Мексика, в частности, активно работает над уменьшением нелегальной миграции и снизила количество пересечений границы, в то время как премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что не собирается мириться с таким давлением и ищет пути защитить канадские рабочие места и экономику.

Аналитики прогнозируют, что такие тарифы могут нанести серьезный ущерб и внутренней экономике США. Ожидается, что повышение пошлин обернется ростом цен для американских потребителей и ухудшением отношений с ключевыми торговыми партнерами. По мнению экономистов, это может привести к значительному росту инфляции и удару по производительности многих американских отраслей.

Источник: nytimes .

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