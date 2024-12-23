Украинские беженцы оказали существенное влияние на рост ВВП Польши, прибавив к нему от 0,7% до 1,1%.

Об этом Радио Свобода рассказал эксперт компании Deloitte Александр Лашек.

Лашек опроверг мифы о том, что беженцы из Украины якобы обременяют польскую экономику. По его мнению, большинство мигрантов из Украины смогли самостоятельно обеспечить себя уже через полтора года после приезда. Большинство из них работают в Польше или работают дистанционно на украинских работах.

"Степень экономической интеграции была очень быстрой. Этому способствовало то, что приехавший в Польшу среднестатистический беженец был высококвалифицирован, в частности, по сравнению с предыдущей волной миграции. Но в начале они были вынуждены работать на должностях ниже уровня своей квалификации", – объяснил эксперт.

80% мигрантов имели работу в Польше, и лишь малая часть оставалась безработными. Согласно данным Евростата, на конец сентября 2024 года в Польше находилось почти 980 тысяч украинских беженцев. , которую они получили от польского государства

"Если глобально говорить о беженцах, то однозначно от их появления на польском рынке выиграли польская экономика, польские налогоплательщики и польские предприниматели", - отмечает Лашек.

Дополнительно Лашек заметил, что Польша остается страной с одним из самых низких уровней безработицы в Европе.

Источник: radiosvoboda.

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