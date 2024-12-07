Сотрудничество Китая с россией может дать необходимый опыт борьбы с санкциями, которые при конфликте вокруг Тайваня могут применить к КНР.

Китай использует рф в качестве экспериментальной площадки, чтобы понимать, как обходить западные санкции.

Как сообщает The Wall Street Journal, с начала войны в Украине китайские чиновники регулярно посещают Москву для обмена опытом с российскими ведомствами, занимающимися противодействием санкциям. Это сотрудничество позволяет Китаю получить важную информацию о том, как эффективно обходить международные ограничения и уменьшать их негативное влияние на экономику.

Китай заинтересован в изучении всех аспектов санкционной политики – от способов их обхода до стимулов для развития собственного производства в условиях ограничений. Пекин создал специальную межведомственную группу, которая проводит исследования санкционных механизмов и регулярно готовит доклады правительству.

Как отмечает эксперт Александр Габуев, для Китая россия стала своеобразной "песочницей", в которой проверяются разные стратегии обхода санкций. Такие действия Китая свидетельствуют о подготовке к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.

В то же время Китай серьезно озабочен защитой своих валютных резервов, превышающих 3,3 триллиона долларов. После замораживания российских активов многие находились в долларах, Пекин начал активнее диверсифицировать свои запасы, отходя от американских казначейских облигаций.

Еще одним уроком для Китая стали коалиции западных стран, объединившихся для введения санкций против россии. По опыту рф Китай также напомнил себе о потенциальных рисках от зависимости от международных торговых и финансовых сетей, которые могут стать уязвимыми к санкциям.

Источник: wsj.

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