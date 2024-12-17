Экономика россии, несмотря на неожиданную устойчивость в первые годы войны в Украине, сейчас сталкивается с серьезными вызовами.

Последние недели показали, что страна может быть на грани экономического обвала, и все это из-за перегрева экономики и высоких рисков падения стоимости нефти.

Newsweek опросили ряд экспертов, чтобы понять самые большие проблемы российской экономики.

Эксперты указывают на несколько ключевых проблем, которые могут привести к катастрофе для экономики рф. Так, Сергей Алексашенко, бывший заместитель председателя Центрального банка рф, отмечает, что инфляция продолжает расти, что серьезно снижает покупательную способность населения и заставляет правительство сокращать капитальные инвестиции. Вместе с тем он отмечает, что политика повышения ключевой ставки не дает желаемых результатов.

Другой критической проблемой является перегрев экономики, о чем говорит Элина Рибакова, старшая научная сотрудница Института международной экономики Петерсона. Она объясняет, что россия вкладывает огромные средства в оборонный сектор, что приводит к дефициту ресурсов в гражданской экономике. Освобождение финансов на войну не приносит экономического роста и может вызвать экономический "пузырь", который со временем обязательно лопнет. По ее словам, наиболее вероятно это произойдет, если цены на нефть упадут до $40-50 за баррель, что к тому же обещал сделать Дональд Трамп, став президентом США.

Не менее важной проблемой является острая нехватка рабочих рук, которую отмечает доктор Александр Либман, профессор российской и восточноевропейской политики в Институте восточноевропейских исследований Свободного университета Берлина.

"Недостаток рабочей силы, скорее всего, положит конец периоду экономического роста, подтолкнув россию к стагнации", – добавляет он.

Источник: newsweek.

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