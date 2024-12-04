Политик намерен победить Орбана на следующих выборах, вернуть замороженные средства ЕС и направить Венгрию к переходу на евро.

Об этом в своем интервью Bloomberg рассказал Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что главным шагом для стабилизации экономики является разблокирование замороженных средств Европейского Союза, которые Венгрия не получает из-за системной коррупции и невыполнения экономических стандартов. Для этого политик готов разрешить прокуратуре ЕС расследовать коррупционные схемы, которые Орбан постоянно блокирует.

Виктор Орбан

"Средства ЕС будут первым пунктом нашей повестки дня... Нам нужны эти деньги", - заявил Мадьяр.

Мадьяр, бывший инсайдер правящей партии "Фидес", приобрел популярность благодаря своему антикоррупционному курсу и программе экономических реформ. Он обещает вернуть доверие инвесторов, внедрив предполагаемую экономическую политику и снижая риски для бизнеса. Важным моментом является намерение перейти на евро, что, по его мнению, обеспечит стабильность венгерской экономики, особенно в условиях валютной нестабильности.

"Я знаю, что у евро есть преимущества и недостатки", - сказал Мадьяр. "Но это дает стабильность и предсказуемость для рынков, для венгерских предпринимателей и венгров".

Петер Мадьяр, Венгрия

Однако путь к власти для Мадьяра не будет легким. Его партия "Тиса" все еще сталкивается со многими препятствиями, в том числе с доминированием "Фидеса" в парламенте и поддержкой Орбана в медиапространстве. Несмотря на это, партия Тиса продолжает набирать популярность, и в последних опросах она обогнала Фидес на 11 процентных пунктов, получив 47% поддержки среди избирателей.

Источник: bloomberg .

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