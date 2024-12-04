Политик намерен победить Орбана на следующих выборах, вернуть замороженные средства ЕС и направить Венгрию к переходу на евро.

Об этом в своем интервью Bloomberg рассказал Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что главным шагом для стабилизации экономики является разблокирование замороженных средств Европейского Союза, которые Венгрия не получает из-за системной коррупции и невыполнения экономических стандартов. Для этого политик готов разрешить прокуратуре ЕС расследовать коррупционные схемы, которые Орбан постоянно блокирует.

"Средства ЕС будут первым пунктом нашей повестки дня... Нам нужны эти деньги", - заявил Мадьяр.

Мадьяр, бывший инсайдер правящей партии "Фидес", приобрел популярность благодаря своему антикоррупционному курсу и программе экономических реформ. Он обещает вернуть доверие инвесторов, внедрив предполагаемую экономическую политику и снижая риски для бизнеса. Важным моментом является намерение перейти на евро, что, по его мнению, обеспечит стабильность венгерской экономики, особенно в условиях валютной нестабильности.

"Я знаю, что у евро есть преимущества и недостатки", - сказал Мадьяр. "Но это дает стабильность и предсказуемость для рынков, для венгерских предпринимателей и венгров".

Однако путь к власти для Мадьяра не будет легким. Его партия "Тиса" все еще сталкивается со многими препятствиями, в том числе с доминированием "Фидеса" в парламенте и поддержкой Орбана в медиапространстве. Несмотря на это, партия Тиса продолжает набирать популярность, и в последних опросах она обогнала Фидес на 11 процентных пунктов, получив 47% поддержки среди избирателей.

Источник: bloomberg .

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