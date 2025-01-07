Хотя российские ракетные удары и дроны наносят серьезные повреждения, настоящая опасность может возникнуть изнутри — из-за массовой задолженности на рынке электроэнергии.

Об этом рассказал доктор экономических наук и руководитель энергетических программ ОО «Украинский институт будущего» Андриан Прокоп. Он отмечает, что долги стали настоящей "бомбой замедленного действия" для энергетического сектора. В стране между участниками рынка их уже скопилось десятки миллиардов гривен.

По словам эксперта, цепь долгов выглядит следующим образом: Энергоатом и Укрэнерго имеют долги перед гарантированным покупателем. Последний, в свою очередь, не может рассчитаться с производителями возобновляемой энергии и поставщиками универсальной услуги, обеспечивающей электричество населения. Это ведет к тому, что облэнерго не получают средств на ремонт сетей и возобновление электроснабжения после атак.

Но самый плохой сценарий может ждать Украину, если компании начнут подавать иски за взыскание долгов.

«Естественно, что суд встанет на сторону истца и обяжет другую сторону уплатить не только долг, но и штрафы и компенсацию за инфляцию», – отмечает Прокоп.

Если суды примут решение о взыскании долгов и штрафов, все участники рынка пойдут в суды друг против друга. Это приведет к увеличению суммы задолженности и возможному аресту счетов. Особую угрозу представляет также ситуация с естественными монополиями, такими как Укрэнерго. Тарифы на их услуги устанавливаются Национальной комиссией, и, как показывает практика, эти тарифы часто не покрывают реальные расходы, что затрудняет уплату штрафов и компенсаций.

«Регулятор, правительство и парламент должны срочно принять меры, чтобы предотвратить долговой паралич рынка. Не будем повторяться, что тариф на передачу электроэнергии Укрэнерго должен быть адекватным и покрывать все расходы», - заключает эксперт.

Источник: dsnews .

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